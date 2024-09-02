台泥、台達電 認購夯

台股多空震盪劇烈，投資人可首選「上半年優、下半年佳」個股，逢低進場布局，這些營運耀眼族群股價走勢相對抗震，有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考台泥（1101）、台達電（2308）等，利用權證參與行情。

短線市場訊息雜亂，加上聯準會利率決策、美股財報等變數影響，導致國際股市近期走勢多空震盪，短期恐以區間盤整為主。

台泥、台達電相關權證

法人認為，現階段建議以選股代替選市、成長優於價值的策略。從資金集中化的趨勢即可發現，短線可首選「上半年優、下半年佳」個股，這些營運耀眼族群較受市場青睞。

元大證券建議，投資人若是看好這些營運耀眼族群，股價後勢將有機會具備漲升的空間，可以透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握漲升的行情。

台泥7月營收144億元，年增61%；累計前七月合併營收792.6億元，年增26%。台泥全球低碳布局逐漸展現，致力企業永續發展的品牌理念也受到認同，台泥列名美國TIME時代雜誌公布之「2024年全球500大永續企業」。

台泥董事長張安平今年7月到義大利視察台泥儲能於歐洲啟用的第一個水泥儲能櫃示範案場，以台泥儲能獨家研發取得九國26項專利的EnergyArk防火抗爆低碳水泥儲能櫃1MWh，搭配快充樁，形成充儲一體架構。張安平也到葡萄牙了解未來EnergyArk水泥儲能櫃於歐陸在地生產相關進度，預計2025年可陸續開始出貨。

台達電融合AI運算與數位虛擬技術，藉由虛實整合，大幅縮短設備開發時間，陸續拓展至半導體、光電、紡織等領域，以AI搶攻工業自動化（IA）商機。

台達電表示，AI需求無所不在，但如何落地是一大問題，其中關鍵在於產業知識，台達電在IA領域深耕已久，和其他設備或工控廠商相比，台達電幾乎所有生產設備都是自行生產，並非外購，且生產這些設備時也已加進智能，足具競爭優勢。

元大證券建議，若投資人看好此兩檔，可布局價外20%內、中長天期權證，但宜設好停損停利點。