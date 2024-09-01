全民權證／先進光 選逾90天

先進光（3362）隨市場傳出蘋果新一代MacBook Pro等Mac系列產品10月發表，可望帶動成長動能，吸引外資及投信卡位，成為盤面強勢指標股。

法人指出，先進光長久耕耘美系手機客戶的筆記型電腦鏡頭，受客戶肯定後，將切入平板鏡頭產品，除出貨量今年下半年推升營收，客戶對產品要求嚴謹，亦有助優化製程，並提高整體鏡頭毛利率。

先進光的指紋辨識模組主要搭載於高階筆電，法人看好下半年開始出貨另一美系客戶的高階機種，明年再加入陸系客戶，添增後續動能。權證發行商建議，投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關權證，如先進光統一56購01、先進光群益3C購01。（統一證券提供）

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