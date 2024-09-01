全民權證／先進光 選逾90天
先進光（3362）隨市場傳出蘋果新一代MacBook Pro等Mac系列產品10月發表，可望帶動成長動能，吸引外資及投信卡位，成為盤面強勢指標股。
法人指出，先進光長久耕耘美系手機客戶的筆記型電腦鏡頭，受客戶肯定後，將切入平板鏡頭產品，除出貨量今年下半年推升營收，客戶對產品要求嚴謹，亦有助優化製程，並提高整體鏡頭毛利率。
先進光的指紋辨識模組主要搭載於高階筆電，法人看好下半年開始出貨另一美系客戶的高階機種，明年再加入陸系客戶，添增後續動能。權證發行商建議，投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關權證，如先進光統一56購01、先進光群益3C購01。（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言