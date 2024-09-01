快訊

柯文哲回家了！小草要北檢道歉 館長離開前「這句」超嗆

全民權證／先進光 選逾90天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
先進光相關權證
先進光相關權證

先進光（3362）隨市場傳出蘋果新一代MacBook Pro等Mac系列產品10月發表，可望帶動成長動能，吸引外資及投信卡位，成為盤面強勢指標股。

法人指出，先進光長久耕耘美系手機客戶的筆記型電腦鏡頭，受客戶肯定後，將切入平板鏡頭產品，除出貨量今年下半年推升營收，客戶對產品要求嚴謹，亦有助優化製程，並提高整體鏡頭毛利率。

先進光的指紋辨識模組主要搭載於高階筆電，法人看好下半年開始出貨另一美系客戶的高階機種，明年再加入陸系客戶，添增後續動能。權證發行商建議，投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關權證，如先進光統一56購01、先進光群益3C購01。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

先進光 權證 鏡頭

延伸閱讀

巴菲特再砍美銀持股！波克夏在美銀股權占比降至11.4%

全民權證／光寶科 選逾四個月

全民權證／國巨 瞄準價內外5%

鴻海、緯創 權證四檔有看頭

相關新聞

台指期 短線區間震盪

台股上周五（30日）上漲66點、收在22,268點。期貨商表示，台股續作三角壓縮型態，目前在支撐壓力逐漸靠攏下，短線持續...

期貨商論壇／京元電期 有看頭

京元電子（2449）在全球半導體產業鏈扮演著關鍵角色，尤其是在高性能計算（HPC）、人工智慧（AI）、網路通信等領域，為...

期貨商論壇／黃金期 偏多操作

美國7月消費者物價指數年增2.9%，低於經濟學家預測的3%，7月生產者物價指數年增2.2%，低於市場預期的2.3%，數據...

台泥、台達電 認購夯

台股多空震盪劇烈，投資人可首選「上半年優、下半年佳」個股，逢低進場布局，這些營運耀眼族群股價走勢相對抗震，有機會躍居多頭...

力旺、嘉澤 四檔馬力強

台股技術面呈現「上有鍋蓋、下有鐵板」格局，近日持續量縮整理，但力旺（3529）、嘉澤（3533）等高價電子股仍由多頭掌握...

台積、聯發科 挑長天期

機構投資人預期下半年智慧手機換機潮需求將啟動，因此對智慧手機相關投資標的持謹慎樂觀態度，並喊買台積電（2330）、聯發科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。