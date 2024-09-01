全民權證／世芯 二檔有潛利

世芯-KY（3661）營運持續向上，儘管北美雲端客戶正進入產品轉換期，但整合元件製造商（IDM）客戶的訂單接續不斷，在多元化訂單支持下，法人維持「買進」建議。

法人認為，世芯營運向上趨勢不變。雖然客戶的設計進程有所延遲，但只要繼續採用CoWoS封裝技術，世芯競爭力仍然強大，預估將推升世芯-KY維持2025年營收年增20%的目標。

法人上調世芯獲利預測，預估世芯今年每股純益達72.8元，2025年增至102.46元。

權證發行商建議，看好世芯-KY後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超60天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（永豐金證券提供）

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