快訊

柯文哲回家了！小草要北檢道歉 館長離開前「這句」超嗆

全民權證／世芯 二檔有潛利

經濟日報／ 記者崔馨方整理
世芯-KY相關權證
世芯-KY相關權證

世芯-KY（3661）營運持續向上，儘管北美雲端客戶正進入產品轉換期，但整合元件製造商（IDM）客戶的訂單接續不斷，在多元化訂單支持下，法人維持「買進」建議。

法人認為，世芯營運向上趨勢不變。雖然客戶的設計進程有所延遲，但只要繼續採用CoWoS封裝技術，世芯競爭力仍然強大，預估將推升世芯-KY維持2025年營收年增20%的目標。

法人上調世芯獲利預測，預估世芯今年每股純益達72.8元，2025年增至102.46元。

權證發行商建議，看好世芯-KY後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超60天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

世芯 權證

延伸閱讀

半導體展點火 設備概念股燒…迎黃金十年榮景

鴻海、緯創 權證四檔有看頭

特化概念股在漲什麼題材？ 打入CoWoS年獲利上調

台積電買下群創5.5代廠 FOPLP竄出頭？解析IC封裝市場：CoWoS穩居主流 13檔一次看

相關新聞

台指期 短線區間震盪

台股上周五（30日）上漲66點、收在22,268點。期貨商表示，台股續作三角壓縮型態，目前在支撐壓力逐漸靠攏下，短線持續...

期貨商論壇／京元電期 有看頭

京元電子（2449）在全球半導體產業鏈扮演著關鍵角色，尤其是在高性能計算（HPC）、人工智慧（AI）、網路通信等領域，為...

期貨商論壇／黃金期 偏多操作

美國7月消費者物價指數年增2.9%，低於經濟學家預測的3%，7月生產者物價指數年增2.2%，低於市場預期的2.3%，數據...

台泥、台達電 認購夯

台股多空震盪劇烈，投資人可首選「上半年優、下半年佳」個股，逢低進場布局，這些營運耀眼族群股價走勢相對抗震，有機會躍居多頭...

力旺、嘉澤 四檔馬力強

台股技術面呈現「上有鍋蓋、下有鐵板」格局，近日持續量縮整理，但力旺（3529）、嘉澤（3533）等高價電子股仍由多頭掌握...

台積、聯發科 挑長天期

機構投資人預期下半年智慧手機換機潮需求將啟動，因此對智慧手機相關投資標的持謹慎樂觀態度，並喊買台積電（2330）、聯發科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。