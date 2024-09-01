全民權證／智邦 押價內外20%

網通大廠智邦（2345）11月進駐竹北AI科技園區總部，將招募400至500人，以AI等研發人員為主，擴大加速AI布局。

智邦指出，投資AI園區要深耕台灣、開拓全球市場、與上下游廠商協作打造全球共生體系為目標，竹北AI園區定位為智邦集團全球創新中樞，除擴張生產線，更要落實AI應用的場域。

智邦從通訊端交換器跨足AI伺服器，今年成長幅度維持二位數成長。法人認為，隨800交換器持續出貨，加上智慧網路卡搭上AI需求，預期智邦下半年營收將較第2季持平或者逐季微幅成長。

投資人可挑選價內外程度20%以內、距到期日兩個月以上權證，如智邦中信3C購01、智邦國泰41購01。（中國信託證券提供）

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