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MSCI季度調整 加權指數維持震盪格局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數8月30日上漲66點，收在22,268點，成交量4,198億元。籌碼面部分，三大法人買超4.5億元；其中外資現貨賣超43.7億元、期貨淨空單增加2,583口至39,554口，投信買超40.2億元、自營商買超11.6億元。8月最後一周台股上漲110點，漲幅0.5%，周線順利收紅。8月則是小漲68點，漲幅0.3%。

永豐期貨表示，得益於個人消費支出的激增，抵消了庫存、淨出口等數據走弱的影響，顯示美國經濟更有韌性；上周初請失業金人數低於預期，緩解了市場對經濟衰退的擔憂。美股四大指數周五均收紅，其中以費半指數上漲2.5%最強勢。

永豐期貨指出，MSCI季度調整在30日收盤後正式生效，台積電最後一盤成交39,007張，指數爆出1,175億元成交量，整體走勢維持狹幅整理。不過，30日資金流向出現明顯變化，日前強勢的設備類股幾乎全數下跌，矽光子概念股部分轉向震盪。資金輪動至銅箔基板類股，營建指數表現同樣強勢。近期資金輪動相當快速，資金動能不足的狀況下，未出現能帶動指數的主流族群，台指短線維持整理格局。

台積電 期貨

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