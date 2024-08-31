外資台指期淨空單增加 法人：台股短線區間震盪

美股道瓊再創新高，台股30日週線及月線同步翻紅，不過外資在台指期淨空單增加至3.95萬口，外資連8日賣超台股，投信連11日買超，土洋對作。法人表示，台股低檔仍有買盤浮現，短線維持月線與季線間震盪格局。

美國公布7月個人消費支出物價指數（PCE）再度顯示物價壓力放緩，激勵美股收紅，道瓊工業指數再創新高。

道瓊工業指數終場上漲228.03點，或0.55%，收在41563.08點，標準普爾500指數上漲56.44點，或1.01%，收在5648.40點。

科技股為主的那斯達克指數上漲197.20點，或1.13%，收在17713.63點，費城半導體指數上漲129.57點，或2.58%，收在5158.82點。

人工智AI慧晶片大廠輝達（NVIDIA）漲1.51%，收119.37美元，台積電美國存託憑證（ADR）收171.7美元，漲1.51%，超微（AMD）漲2.11%，收148.56美元。美超微（Supermicro）跌2.48%，收437.7美元。

台股加權指數30日收在22268.09點，上漲66.24點，成交值新台幣4008.4億元。台股30日收週線及月線同步翻紅，週線上漲110.04點，月線上漲68.74點。

三大法人30日合計買超2.63億元，其中自營商買超11.69億元，投信買超38.33億元，外資及陸資賣超47.39億元。

在台指期淨部位，三大法人30日淨空單增加3312口至14439口，其中外資淨空單增加2583口至39554口。

根據統計，外資連續8個交易日賣超台股累計達722億元，投信則是連續11個交易日買超台股，土洋對作明顯。

本土期貨法人指出，台股在8月下旬量縮整理，多次挑戰季線約22540點未果形成上方反壓，上檔賣壓仍重，輝達財測未有驚喜，相關權值概念股整理，近期資金輪動快速，資金動能不足，大盤欠缺主流上攻力道。

本土證券法人表示，台股受美超微（Supermicro）延後遞交財報與輝達財測不如預期，量縮震盪，低檔仍有買盤浮現，蘋果（Apple）概念股、短線題材股等獲資金追捧，預估台股短線維持月線與季線間震盪格局。

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