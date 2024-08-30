全民權證／台光電 兩檔強強滾
台光電（2383）7月營收57.8億元，月增10.2%，年增58.5%，連續五個月締造歷史新猷，受惠800G交換機、伺服器需求暢旺，帶動稼動率滿載，法人看好第3季營收可望季增高個位數百分比，獲利創高可期。
隨人工智慧（AI）晶片產能持續增加及大型雲端服務商（CSP）投資態度仍然積極，法人預估整體AI伺服器出貨將年增逾二成，加上運算能力提升，將帶動採用板材升級需求，推升2025年相關基板市值年增逾五成。法人認為，台光電具有穩定關鍵物料供貨管道、客戶長期合作經驗優勢，預估明年AI營收貢獻將年增雙位數。
投資人可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的認購權證，參與行情。（元大證券提供）
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