川湖、中砂 挑中長天期

台股在美聯準會（Fed）有望在9月開始降息，美高科技股漲跌不一中，市場聚焦基本面，其中，法人看好下半年營運展望的川湖（2059）、中砂（1560）等個股，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

川湖第2季營收季增29.8%、年增91.5%，毛利率69.6%，呈季年雙增，營業利益率60.99%，歸屬母公司淨利14.56億元，季增5%、年增103.7%，每股純益（EPS）15.28元。

川湖、中砂相關權證

展望第3季，因AI伺服器需求維持強勁的成長，以及通用型伺服器、廚具需求持續轉佳，因此，市場看好第3季營運可望較上季成長，營業利益15.6億元，季增1.9%、年增132.3%，歸屬母公司淨利12.5億元，季減13.8%、年增27.8%，EPS為13.1元。

中砂第2季營收季增8.5%．年增9.9%，毛利率31.6%，較上季下滑0.8個百分點，主因為測試晶圓產品組合差異，本業獲利達成率88%，業外匯兌收益挹注下，單季EPS為1.75元。

2024年以各產品來看，ABU方面，工具機需求持平、電子半導體增加，預估年增7~12%；DBU方面，先進製程及記憶體客戶所用鑽石碟出貨量逐季增長，年增將超過20%。

權證發行商建議，若看好川湖、中砂後市表現，可挑選價內外10%以內、有效天期三個月以上的商品入手。