9月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲66.24點，收22268.09點。9月電子期收1192.25點，上漲5.8點，正價差2.86點；9月金融期收2048.6點，上漲6.4點，逆價差3.99點。

9月電子期以1192.25點作收，上漲5.8點，成交731口。10月電子期以1193.5點作收，上漲7點，成交3口。

電子現貨以1189.39點作收，上漲0.96點；9月電子期貨與現貨相較，正價差2.86點。

9月金融期以2048.6點作收，上漲6.4點，成交540口。10月金融期以2051.2點作收，上漲8點，成交1口。

金融現貨以2052.59點作收，上漲11.07點；9月金融期貨與現貨相較，逆價差3.99點。實際收盤價以期交所公告為準。