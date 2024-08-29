欣興、景碩 權證挑逾五個月

輝達財報雖優於市場預期，但未能帶動投資信心，台股昨（29）日下跌168點、收22,201點，包含欣興（3037）、景碩（3189）等ABF族群則逆勢收紅。發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

展望欣興後市，法人指出，General server今年下半年訂單有改善但不明顯；PC及NB有季節性備貨及AI PC初期拉貨，整體訂單保守看待；BT訂單較為穩定。

欣興累計前七月營收643.31億元，年增6.56%，預估第3季營收展望季增高個位數，其中，7月突破百億元大關，達100.51億元，月增13.3%，年增17.3%，法人看好8、9月營運動能維持，下半年營運有望高於上半年。

至於第4季仍有季節性因素與新產品發表，AI相關訂單較確定市場仍期待GB200載板與PCB年底放量將領先同業開啟新動能。目前預估第4季底光復廠下一世代AI載板新品小量產出，若GB200遞延有機會與競爭者同時間出貨。

景碩部分，由於ABF產業報價上已沒有太大的降價壓力，整體在高階（大面積、高層數）ABF載板價格持穩；但是中低階ABF產業仍是供過於求。其中，受惠於AI伺服器、顯卡、Gaming與PC回補庫存等效應預計會在下半年起ABF載板產業結構轉佳，也可望帶動景碩整體毛利率往正向發展。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日150天以上的欣興、景碩相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。