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鴻海、緯創 權證四檔有看頭

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
美系外資法人在近期報告中指出，AI伺服器展望仍看旺。圖為AI伺服器機櫃。 聯合報系資料照
美系外資法人在近期報告中指出，AI伺服器展望仍看旺。圖為AI伺服器機櫃。 聯合報系資料照

美系外資法人在近期報告中指出，AI伺服器展望仍看旺，尤其ODM製造商目前正進行大規模資本支出，相關台廠包括鴻海（2317）、緯創（3231）等皆給予「優於大盤」評等，相關權證可伺機布局。

摩根士丹利證券（大摩）台灣區研究部主管施曉娟表示，儘管Blackwell伺服器首發出貨有所延遲，但Hopper HGX下半年伺服器出貨量展望強勁。

鴻海、緯創相關權證
鴻海、緯創相關權證

據了解，AI伺服器收入已占主要ODM總收入的10~30%，幾乎所有ODM廠商預計，AI伺服器於2024第3、4季出貨量均較上季季增，代表Hopper系列HGX伺服器中，包括H200、H20等需求將在2024年下半年顯著增長。

由於AI伺服器需求前景無疑，因此在台廠供應鏈中，包括：鴻海、緯創、緯穎、廣達、華碩、技嘉等，大摩均給予「優於大盤」評等。施曉娟點評，鴻海垂直整合的AI伺服器／機架產品具明顯優勢；緯創與NVIDIA在主板組裝項目上具有緊密合作，投資回報率吸引力也同樣較強。

施曉娟補充，基於地緣政治、伺服器機架的最終組裝地點等因素，除了中國大陸和台灣現有生產基地外，目前還觀察到北美和東南亞新的伺服器產能也在加速擴展，因此在全球ODM廠生產基地擴張下，進而推動2025年營收表現。

整體而言，隨著伺服器ODM廠商加大資本支出和籌資規模，以支持Blackwell等AI伺服器項目，相關公司在未來數年內的增長潛力值得投資人關注。

權證發行商建議，看好鴻海、緯創後市股價的投資人，可挑相關認購權證進行布局。挑選標準以價內外20%以內、剩餘天數超過120天以上等條件為主。

AI 伺服器

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