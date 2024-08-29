全民權證／大立光 二檔有戲

大立光（3008）受惠於蘋果9月將舉行產品發表會，市場預期會中將發表iPhone 16 、新款Apple Watch與新款Air Pods，在Apple Intelligence導入iPhone後，提供用戶更加智慧化、自動化與個人化的使用體驗，將帶動蘋概股成為買盤焦點。

法人指出，較iPhone 15 Pro／Pro Max更老舊、低階的iPhone將無法使用AI ，預估下半年起將帶動換機潮，帶動iPhone三年大循環，有利供應鏈業績表現；展望後勢，預期iOS 18將AI導入iPhone，可望提升換機需求，預估下半年為iPhone長線換機潮起點。

權證發行商建議，看好大立光後市的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

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