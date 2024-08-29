全民權證／奇鋐 選價內外20%
奇鋐（3017）越南二期廠的3D VC已經投產，月產能提升至40萬片，法人看好H系列需求強勁，3D VC產品然供不應求，將帶動奇鋐的散熱產品價格及出貨量皆增長。
法人分析，奇鋐在2024年3D VC出貨量將由2023年的10萬片大幅增至280萬片，並在2025年進一步增長至360萬片。法人預估，奇鋐2024年和2025年的營收將分別達到714.8億元和972.1億元，年增20.7%和36%。其中，水冷方案預計將在2024年和2025年分別貢獻6.3%和19.9%的營收。
看好奇鋐後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超60天以上的權證介入。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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