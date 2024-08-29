全民權證／和碩 鎖定逾150天
和碩（4938）股價有望跟著iPhone 16新機出貨量上修而有機會走強，因伴隨蘋果推出Apple Intelligence新功能，將提升消費者購買意願，預計下半年iPhone 16銷量將超過9,000萬支，較去年同期iPhone 15的8,000~8,500萬支顯著成長，法人看好和碩為iPhone 16 Plus主要供應商，市占率約80~90%，並在iPhone 16 Pro取得20%市占率，將受惠高階機型滲透率提升。
本國投顧法人認為，和碩除受惠iPhone進入新機出貨旺季外，尚有EV及AI伺服器逐步增溫，股價具上漲潛力，給予投資評等為增加持股。權證發行商表示，投資人如看好和碩可逢低切入，可挑選價內外5%以內、150天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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