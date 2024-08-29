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威京集團主席押了！京華城容積率弊案 法院裁定沈慶京羈押禁見

航運期 留意波動

經濟日報／ 記者王皓正整理
巴拿馬運河受聖嬰現象影響，但近日當地降雨緩解航運瓶頸。 路透
巴拿馬運河受聖嬰現象影響，但近日當地降雨緩解航運瓶頸。 路透

巴拿馬運河受聖嬰現象影響，以致水位下降，引發航運危機，但近日當地降雨緩解航運瓶頸，通行的船隻開始增加，但據巴拿馬運河管理局局長據全面恢復仍要五至六個月。在正常情況下，巴拿馬運河處理全球約3%的海運貿易量，以及46%從東亞運往美國東岸的貨櫃。

全球經濟榮枯攸關航運需求，投資人參與航運行情應留意相關變化。美國將開啟降息之路，聯準會主席鮑爾表示降息時機已經到來，演說中並未提及今年會降息幾碼，所以須注意9月18日FOMC會議將公布利率點陣圖；另外，據8月29日FED WATCH顯示，今年可能降息4碼到4.25%~4.5%的區間，另一方面，在國會被質詢的日本央行總裁植田和男則表示緊縮立場不變，若未來經濟條件及物價持續升高，將會調整寬鬆的程度。（永豐期貨提供、記者王皓正整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

巴拿馬運河 降息

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