航運期 留意波動
巴拿馬運河受聖嬰現象影響，以致水位下降，引發航運危機，但近日當地降雨緩解航運瓶頸，通行的船隻開始增加，但據巴拿馬運河管理局局長據全面恢復仍要五至六個月。在正常情況下，巴拿馬運河處理全球約3%的海運貿易量，以及46%從東亞運往美國東岸的貨櫃。
全球經濟榮枯攸關航運需求，投資人參與航運行情應留意相關變化。美國將開啟降息之路，聯準會主席鮑爾表示降息時機已經到來，演說中並未提及今年會降息幾碼，所以須注意9月18日FOMC會議將公布利率點陣圖；另外，據8月29日FED WATCH顯示，今年可能降息4碼到4.25%~4.5%的區間，另一方面，在國會被質詢的日本央行總裁植田和男則表示緊縮立場不變，若未來經濟條件及物價持續升高，將會調整寬鬆的程度。（永豐期貨提供、記者王皓正整理）
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