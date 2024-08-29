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威京集團主席押了！京華城容積率弊案 法院裁定沈慶京羈押禁見

輕原油期 保守看

經濟日報／ 記者王皓正整理
輕原油示意圖。 路透
輕原油示意圖。 路透

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，美國8月生活成本上升以及就業市場成長放緩，消費者信心仍低於疫前水準，加上中國海關數據顯示7月原油進口量年減3.1%，市場擔憂全球能源需求放緩，此外伊朗表態不急於報復以色列顯示先前強硬態度轉為軟化，中東緊張情勢未再惡化，地緣政治風險溢酬下滑下，宜保守看待輕原油價格表現。

利比亞東部政府宣布，關閉所有油田並暫停生產和出口，由於該國每日出口量達100 萬桶，原油供應趨緊擔憂提升。美國第2季GDP初步估值及7月個人消費支出（PCE）指數公布前市場態度持續觀望。美國上周原油庫存減少數量低於預期，以及北半球夏季駕駛高峰期即將結束，預期需求下滑使得10月交割輕原油期貨28日下跌1.3%，以每桶74.52美元做收。（國泰期貨提供、記者王皓正整理）

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