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衍生性商品研討 回響熱

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
金管會副主委陳彥良（左六）、期交所董事長吳自心（右六）、總經理周建隆（右一）及會議與談人於「2024年FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會」合影。 期交所／提供
金管會副主委陳彥良（左六）、期交所董事長吳自心（右六）、總經理周建隆（右一）及會議與談人於「2024年FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會」合影。 期交所／提供

2024年FIA台灣衍生性商品市場發展研討會（FIA Forum: Taipei 2024）由台灣期貨交易所（期交所）及美國期貨業協會（FIA）共同舉辦，昨（29）日登場，共有來自國內外交易所、期貨商、證券商、銀行、投資顧問公司、基金公司及資訊公司等逾300位業界人士參與，現場座無虛席。

本次研討會與談人有台灣、美國、德國、瑞士、英國、荷蘭、新加坡及香港等地交易所及業界專家，探討「推動台灣衍生性商品市場創新與成長新動能」及「選擇權交易之未來」。

金管會副主委陳彥良致詞指出，全球金融市場面臨地緣政治緊張及通膨壓力上升等挑戰，期貨市場仍展現強大韌性，發揮風險管理及保障資產價值之功能。

期交所積極掌握全球市場脈動，除台指選擇權名列全球交易量前十大之股價指數選擇權契約，個股期貨交易量今年以來亦持續攀升，期許未來再接再厲，發展更多商品，提供市場參與者進行策略交易及管理投資組合風險管道。

期交所董事長吳自心表示，台灣期貨巿場在金管會支持、全體同仁努力及期貨業協力下，持續穩步成長，去年已連續第四年突破3億口，今年交易量有望再創新高。展望未來，期交所將持續秉持社會永續、企業永續之原則，善盡企業社會責任。

本次研討會各界菁英就亞太地區衍生性商品市場發展之推動力、不斷演變的技術、市場可及性提升與全球經濟如何影響台灣及亞太區衍生性商品市場，並就選擇權市場成長趨勢之驅動力與可持續性，以及選擇權商品未來發展等議題，從平臺提供者、市場參與者及中介者等角度，分享經驗及看法。

台灣期貨交易所 選擇權

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