搶攻美股交易市場 群益首家推出一倍美股 CFD 交易

在近期美股市場受到不佳的就業數據與市場擔憂經濟衰退的影響下，許多估值過高的美股個股面臨大幅度調整。特別是像Intel這樣的企業，由於第2季財報淨損16億美元，其股價一度暴跌26%，連帶影響美股豐七巨頭股價下跌，這讓許多持股的投資者感到不安，擔心一旦進入經濟衰退周期，手中的美股將面臨何去何從的困境。

面對市場的不確定性，美股差價契約（CFD）提供一個獨特的解決方案。投資者透過槓桿方式交易商品來參與美股漲跌，類似台灣股票期貨。而美股CFD其中主要特色之一就是多空都可以操作，不僅可以在股市上漲時獲利，也能在市場下跌時透過做空獲得收益，這種靈活性是一般美股複委託所無法提供。這不僅適合進行美股當沖與波段操作的投資人，也可作為看空美股或持有美股現貨投資人的避險工具，在近期波動巨大的行情下，多一種投資工具，就多一點勝率。

群益期貨新推出的一倍美股CFD，特別適合希望參與美股市場但又擔心高槓桿的投資者。這種商品完全不使用槓桿，投資人長期持有也無需支付額外的財務費用，交易體驗與投資美股現貨無異，但卻擁有交易成本較低的優勢。客戶可以通過群益APP操作，享受即時的美股報價和先進的智能交易設定，例如交易前預先設定停利單及停損單，可更靈活聰明地操作美股，讓平台智慧單幫您隨時監控風險；目前群益提供超過170檔美股標的，以及15檔以美股、債券與VIX為標的的ETF，為投資者提供豐富多元的選擇。

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