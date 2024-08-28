華碩、瑞儀 優選長天期

《黑神話：悟空》為史上最熱銷的陸製3A遊戲，顯卡及電競周邊廠商如華碩（2357）、瑞儀（6176）均有機會受惠該商機，然因近期股價相對強勢震盪，可挑相關認購權證操作。

華碩是大陸VGA第二大品牌，伺服器技術領先，已開始出H100、L40S等AI 伺服器，估2024、2025年AI伺服器可貢獻整體營收10%、14%。 Copilot+PC雖今年下半年滲透率有限，但樂觀展望2025至2026年滲透率將大幅攀升，AI PC （含NPU）2026年滲透率有望逾60%。伺服器方面，由AI伺服器強勁拉貨帶動營收年增數倍，AI伺服器占比達80~90%。

華碩也積極發展PC與顯卡之外的商用與工業用產品線，例如對AIoT市場的耕耘與發展，長期將有望帶動公司營收與獲利的向上成長。因華碩是生成式AI軟硬體垂直與水平整合的全方面廠商，可望受惠全球生成式AI軟硬體市場高速成長的商機。

瑞儀今年第2季營收季增10.4%至119.48 億元，稅後淨利18.01億元，每股純益（EPS）3.87 元。營收中的15%為高階商用及電競筆電，背光模組具設計難度及進入障礙，市場需求提升有助於其訂單增加。其中，美系品牌在旗下中階平板系列中推出13吋新品，整體銷售規模有所提升，外加筆電產品需求今年有些許回溫，作為主要背光模組供應商的瑞儀營收仍可維持相對高檔水準。

權證發行商建議，若看好華碩、瑞儀後市，可挑價內外10%以內、有效天期超過120天的商品介入。