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華通、台光電 四檔放閃

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
市場看好iPhone 16銷售，並推估今年備貨量可達9,500萬支，有利華通、台光電等供應鏈營運。蘋果示意圖。 美聯社
市場看好iPhone 16銷售，並推估今年備貨量可達9,500萬支，有利華通、台光電等供應鏈營運。蘋果示意圖。 美聯社

蘋果今年秋季新品發表會將在9月登場，市場看好iPhone 16銷售，並推估今年備貨量可達9,500萬支，有利華通（2313）、台光電（2383）等供應鏈營運，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與個股走勢。

市場傳出，蘋果要在美西時間9月10日舉辦秋季新品發表會，新款iPhone 16正式上市日子可能在9月20日。

華通、台光電相關權證 圖／經濟日報提供
華通、台光電相關權證 圖／經濟日報提供

根據國內法人圈在走訪供應鏈後，目前下半年新機的晶片投片量為9,500萬顆，而組裝廠的備貨量為8,900萬支，比去年同期增加中個位數，看好消費者檢驗Apple Intelligence的使用者感受為正向後，後續的預購量將有機會優於預期，有助蘋果供應鏈業績表現。

華通受惠美系手機客戶新產品將具備AI功能，且市場觀察7月營收67.23億元，月增26.3%、年增11.5%，為歷史同期次高，顯示今年度客戶備貨積極，預期手機產品季增超過四成，市場預估華通第3季營收212.3億元，季增25.7%。

美系手機產品出貨進入旺季，帶動華通相關產線稼動率回升旺季水準，預估毛利率維持18.1%，因泰國廠人員進駐，將使管理費用提高，費用率由原預估6.6%上修至7%，稅後淨利18.9億元、季增64.4%，每股純益（EPS）近1.6元，獲利為近七季新高。

台光電方面，在本季營運展望上，市場估產品組合將改善，因低軌衛星材料受改版影響，8月拉貨力道開始回溫，加上美系高階手機進入備貨旺季，亦將降低Android手機比重，使產品組合改善。原物料成本方面，銅價回落至每公噸9,000美元以下，估毛利率將季成長1.1個百分點，來到28.5%，稅後淨利25.8億元，季成長6.1%、年27.8%，EPS為7.5元。

若投資人看好相關個股後市，可布局價內外5%以內、有效天期80天以上的權證參與行情。

台光電 華通 高階手機

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