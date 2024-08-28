全民權證／貿聯 挑價內外15%
貿聯-KY（3665）產品應用分四大類，包括工業、電器、車用及IT。前十大客戶占總營收46%，工業用約占42%，IT約20%，車用約占23%，電器約占15%。
法人預期貿聯今年營收年增可望有5~10%水平，毛利率25.5~27.5%；除車用受電動車需求不佳，估年減5~10%外，其他三大部門則均會呈low teens成長，主要來自客製化、半導體設備、HPC部門，預估分別年增20%、20%、30~40%，由於毛利率高於公司平均，預估在產品組合轉佳下將帶動整體獲利成長幅度遠高於營收增幅。2025年半導體設備部門成長幅度可望高於今年、HPC成長主要是來自GB200。投資人若看好貿聯-KY後市，可挑價內外15%以內、有效天期四個月以上的權證入手。（群益金鼎證券提供）
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