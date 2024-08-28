全民權證／大立光 二檔搶鏡

大立光（3008）7月營收月增34.4%、年成長55%，優於市場預期，主要因蘋果iPhone 16鏡頭量產出貨，帶動營收，且市場持續看好8月營收表現。

展望第3季，由於Apple Intelligence僅支援A17 Pro以後的處理器，市場預期下半年為iPhone長線換機潮的起點，加上iPhone16 Pro與Pro Max皆搭載潛望鏡頭，加大潛望鏡頭滲透率，iPhone 16 Pro Max主鏡頭更換CIS需重新設計主鏡頭進一步增加鏡頭ASP，市場估大立光本季營收季增48.6%，稅後淨利59.5億元，季增32.4%，EPS約44.6元，全年營收年增19.5%，毛利率將優於2023年，EPS上看179元。看好大立光後市投資人，建議利用價內外5%以內、操作天期150天以上權證介入。（中國信託證券提供）