期貨商論壇／生技期 短線看俏

美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會上發表明確信號，表明期待已久的降息，將於下個月來臨，在降息循環的背景下，有些產業往往能夠從中受益，而生技類股就是其中之一。

生技股不僅具備成長潛力，還具有防禦特性，在經濟增長放緩或不確定性加劇下，生技類股往往因其獨特的市場需求而表現相對穩健。此外，醫療保健需求具有剛性，無論經濟狀況如何，人們對健康需求始終存在，因此在降息循環下，生技類股兼具防禦性和成長性，值得長線追蹤。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業，契約規模約為22萬元，而保證金為15,000元，槓桿約為15倍。臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

技術面來看，臺灣生技期貨站穩所有均線之上，且均線維持向上走升的多方架構，因此在跌破重要支撐季線前，短線有機會進一步挑戰前波高點。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，均有高度投資風險，請投資人衡量自我的投資能力適度做加減碼動作，並設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）