期貨商論壇／大立光期 動能旺

經濟日報／ 記者周克威整理
大立光。 聯合報系資料照
大立光。 聯合報系資料照

大立光（3008），為全球精密光學塑膠鏡頭第一大廠，主要產品包括手機鏡頭、平板電腦鏡頭、筆記型電腦鏡頭。由於蘋果將於9月10日舉行2024年秋季新產品發表會，預期會中將發表iPhone16系列、新款Apple Watch與新款AirPods等新品，受惠搭載Apple Intelligence新功能，可望提升換機需求。

大立光受惠今年iPhone 16系列新機，潛望式鏡頭規格從旗艦機擴大至中階機種，加上美系客戶提前於今年第2季開始備貨，第3季將進入新機發表時期，iPhone銷售動能可望較第2季強勁，帶動大立光今年潛望式鏡頭營收貢獻將較去年提高超過100%，推升下半年營運動能表現。

另外，大立光表示，去年第4季完工的新廠將依原計畫在第3季陸續移入設備，有望於第4季達到全產能滿載。下一座新廠則預計將於明年第3季完工，整體規模將是原新廠的兩倍，透露出需求攀升的前景，今年下半年與明年營運展望正向。

技術面來看，大立光期貨自8月5日以來，連續兩日出現帶量長下影線黑K棒、出現止跌訊號，並於19日以長紅K棒突破，當前均線呈現多頭發散下，仍有助股價技術面發展，再加上受惠第3季為手機產業旺季，且新廠房在設備陸續調整完後也可逐步貢獻產能，整體大立光營運動能有望再推升。（國票期貨提供）

大立光 手機鏡頭

延伸閱讀

金融市場波動 永豐期貨：善用微台指調節台股曝險

鴻海、大立光 選長天期

期貨商論壇／大立光期 動能強

估第3季iPhone出貨將季增33% 大摩按讚3台廠

相關新聞

華通、台光電 四檔放閃

蘋果今年秋季新品發表會將在9月登場，市場看好iPhone 16銷售，並推估今年備貨量可達9,500萬支，有利華通（231...

華碩、瑞儀 優選長天期

《黑神話：悟空》為史上最熱銷的陸製3A遊戲，顯卡及電競周邊廠商如華碩（2357）、瑞儀（6176）均有機會受惠該商機，然...

全民權證／大立光 二檔搶鏡

大立光（3008）7月營收月增34.4%、年成長55%，優於市場預期，主要因蘋果iPhone 16鏡頭量產出貨，帶動營收...

全民權證／貿聯 挑價內外15%

貿聯-KY（3665）產品應用分四大類，包括工業、電器、車用及IT。前十大客戶占總營收46%，工業用約占42%，IT約2...

全民權證／統一 瞄準逾60天

統一企業（1216）上半年每股純益2.01元，較去年同期成長。法人表示，儘管上半年中國方便麵因消費和製造業放緩而銷售平淡...

最牛一輪／英業達帶勁 兆豐3B俏

英業達（2356）日前公告，將簽署超微收購ZT Group股分購買協議，交易總金額約131.61億元、取得超微股票約88...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。