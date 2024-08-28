期貨商論壇／大立光期 動能旺

大立光（3008），為全球精密光學塑膠鏡頭第一大廠，主要產品包括手機鏡頭、平板電腦鏡頭、筆記型電腦鏡頭。由於蘋果將於9月10日舉行2024年秋季新產品發表會，預期會中將發表iPhone16系列、新款Apple Watch與新款AirPods等新品，受惠搭載Apple Intelligence新功能，可望提升換機需求。

大立光受惠今年iPhone 16系列新機，潛望式鏡頭規格從旗艦機擴大至中階機種，加上美系客戶提前於今年第2季開始備貨，第3季將進入新機發表時期，iPhone銷售動能可望較第2季強勁，帶動大立光今年潛望式鏡頭營收貢獻將較去年提高超過100%，推升下半年營運動能表現。

另外，大立光表示，去年第4季完工的新廠將依原計畫在第3季陸續移入設備，有望於第4季達到全產能滿載。下一座新廠則預計將於明年第3季完工，整體規模將是原新廠的兩倍，透露出需求攀升的前景，今年下半年與明年營運展望正向。

技術面來看，大立光期貨自8月5日以來，連續兩日出現帶量長下影線黑K棒、出現止跌訊號，並於19日以長紅K棒突破，當前均線呈現多頭發散下，仍有助股價技術面發展，再加上受惠第3季為手機產業旺季，且新廠房在設備陸續調整完後也可逐步貢獻產能，整體大立光營運動能有望再推升。（國票期貨提供）