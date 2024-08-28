台指期 高出低進操作

台股昨（28）日開高震盪走高，早盤一度遭遇亂流，隨電子權值股點火，激勵指數急拉百點，終場上漲185點，收在全日最高的22,370點。期貨商建議，由於目前行情上有壓、下有撐，將維持震盪整理格局，因此台指期可採高出低進操作。

台指期昨日上漲249點至22,401點，正價差為30.34點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加126口至10,421口，其中外資淨空單減少259口至37,243口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少1,218口至13,354口。

外資昨日現貨賣超、期貨淨空單略為縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為5,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無明顯表態。

元富期貨表示，台指期昨日呈現開高走高格局，受市場靜待輝達財報影響，早盤指數量縮整理，台積電、鴻海擔任撐盤要角，中小型個股漲跌互見，終場指數以紅K棒作收，目前指數位於短期均線糾結位置震盪，但仍力守在22,000點之上，量能放大前，預計維持橫盤震盪。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在22,900點，月賣權最大OI落在21,500點。全月未平倉量put/call ratio值由1.03上升至1.11，VIX指數上升0.38至24.41。

群益期貨認為，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股仍在月季線間震盪整理，短線仍待量能逐漸回升後，方能打破目前區間僵局。