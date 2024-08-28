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指數公司與S&P合作「台灣淨零ESG指數」最快年底有產品

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台灣指數公司28日發表「台灣淨零ESG指數」，作為市場參考或投資應用的指標。記者陳儷方／攝影
台灣指數公司28日發表「台灣淨零ESG指數」，作為市場參考或投資應用的指標。記者陳儷方／攝影

台灣指數公司今日發表「台灣淨零ESG指數」，為台灣資本市場提供一個專注於減碳與轉型為低碳經濟的上市股票組合，作為市場參考或投資應用的指標，預計10月下旬指數會正式出爐，最快年底會有相關商品推出。

證交所董事長林修銘致詞時表示，台灣指數公司與標普道瓊斯指數公司（S&P）合作，上月完成指數合作簽約，雙方攜手開發「台灣淨零ESG指數」，希望為灣市場提供一個專注於減碳和轉型為低碳經濟的上市股票組合，作為市場參考或投資應用的指標。

林修銘說，指數商品化需要資產管理機構的支持及參與，運用這檔指數設計、發行金融商品，便利投資人以簡易的方式參與永續投資，鼓勵、引導資金投入淨零轉型的上市公司，激勵企業淨零轉型，機構投資人並可落實責任投資與盡職治理，創造多贏。

林修銘會後受訪時強調，這是國際型的議題，若能跟國際指數公司合作編製這些指數，對於採行減碳輕碳的企業會有很大的鼓勵，應用此指數設計相關產品，借由投資人及投資機構的注資，鼓勵這些公司達成淨零永續的目標。

S&P董事總經理Charbel Azzi致詞時表示，台灣淨零ESG指數」是S&P與台灣指數公司首次合作的成果，此檔新指數結合多種選股方法，反映低碳與氣候韌性轉型的過程，同時追求高於母指數的股息表現。

台灣指數公司表示，截至2024年7月已發布28檔ESG主題指數，且應用十分多元化，主要包括ETF（10檔）、ETN（5檔）、指數期貨（1檔）、指數基金（1檔）及政府退休基金之績效參考指標（2檔）等，相關資產規模合計超過2200億元；以證交所集團合計，ESG相關主題指數的應用資產規模合計超過3700億元。

ESG

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