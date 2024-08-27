台指期 短線震盪格局

股期雙市昨（27）日開低震盪，指數齊步失守22,200點關卡支撐。分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨空單增加513口、攀升至3.7萬口。展望盤勢，目前市場缺乏題材，以震盪格局看待，觀察後續能否資金回流、補量上攻。

加權指數昨天再度量縮，重要權值股振幅持續壓縮，指數終場下跌55點，收在22,185點，成交量2,883億元。期貨部分，台指期昨天終場下跌64點至22,146點，價差方面，逆價差為39點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超96.6億元；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加116口至10,295口，其中，外資淨空單增加513口至37,502口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是增加399口至14,572口。

永豐期貨指出，目前市場缺乏權值股相關題材，觀察本波反彈後有無出現新題材吸引資金回流，使指數補量上攻。

群益期貨表示，現階段外資期現貨略為悲觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股續作壓縮三角收斂格局，目前各均線逐漸靠攏糾結，短線台股仍待量放大突破區間僵局。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,400點，周賣權最大OI落在21,800點; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在21,500點。全月未平倉量put/call ratio值由1.04下降至1.03；VIX指數下降0.75至24.03。

群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為5,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量相當，目前選擇權多空仍皆無明顯表態。