全民權證／南寶 兩檔有看頭
南寶（4766）鞋子品牌客戶庫存水位已接近健康水準，對供應鏈的訂單需求也回溫，市場預期今年可隨產業景氣成長，且南寶耕耘新產品與應用的效應已逐漸顯現，逐步貢獻營收。
工業及電子產品方面，在客戶的需求持續復甦並恢復成長，下半年營收可望維持成長格局下，市場看好下半年鞋材產品出貨維持成長，在未來景氣不衰退的假設下，2025年營運將更上層樓，且隨南寶持續聚焦高毛利率產品，在上游原料成本不會波動過大下，市場預期毛利率可以維持在高檔水準，全年營收226.1億元，年成長9.8%，每股純益（EPS）達21.4元。
看好南寶後市的投資人，可利用價外20%至價內10%、可操作天期60天期以上的權證介入。
（永豐金證券提供）
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