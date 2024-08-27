全民權證／材料 選價內外15%

材料-KY（4763）受惠絲束與醋片需求強勁，再加上調整售價以及絲束產能擴增，帶動營收及獲利成長，董事會並決議上半年配發股息26元，超越去年全年配息，法人預估材料-KY下半年業績將優於上半年。

材料-KY上半年每股純益（EPS）44.89元，較去年上半年的19.75元倍增。因應絲束需求與營運成長，材料-KY在7月中旬已完成絲束產能的擴增，明年除了將繼續擴增絲束產能，也將完成醋片新廠，公司在持續優化生產效率與擴大產能之外，也朝提高投資研發綠色環保材料及回收技術邁進，以增加產品多樣化產品因應市場需求。

看好材料-KY後續表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證介入。

（群益金鼎證券提供）

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