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緯創、信驊 挑逾三個月

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
輝達與AI熱潮使緯創、信驊兩台廠備受期待。圖為GB200 AI伺服器機櫃。 聯合報系資料照
輝達與AI熱潮使緯創、信驊兩台廠備受期待。圖為GB200 AI伺服器機櫃。 聯合報系資料照

輝達財報、半導體展將陸續登場，緯創（3231）、信驊（5274）等相關供應鏈表現備受市場期待，權證券商建議，可利用價內外合理、存續天期長、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢，以小金搏大利。

緯創第2季每股純益（EPS）1.55元，優於市場原本預期的1.26元，其中，毛利率8.4%，呈季、年雙增，及營益率3.6%，均創歷年同期新高。以營收比重來看，伺服器營收占比由第1季的38%提升至44%，隨著UBB出貨暢旺、緯穎營運增溫，市場預計今年緯創伺服器營收占比將達到45%，推升毛利率和營益率上升。

緯創AI產品包括GPU模組/UBB/DGX，市場預估今年AI營收由原估600億元上修為650億元，主因下半年H100、H200、B200 UBB需求強勁，以及GB200 Compute Tray進入出貨階段。

根據法人對供應鏈調查，緯創在GB200 Compute Tray負責Ariel設計，鴻海負責Bianca，雙方互為第二供應商，總量各為50%，Compute Tray毛利率維持與UBB相同水準。此外，大客戶Dell伺服器營運展望正向，緯創目前積極爭取Dell GB200整機組裝業務，成為潛在營收貢獻來源。

信驊第2季營收季增34%、年增99%，毛利率63.36%，稅後獲利5.09億元，季增30%、年增112%，EPS為13.47元，其中營收超越公司目標值，係因一般伺服器與AI伺服器需求均增溫。

信驊第3季隨AI伺服器需求加持，有望帶動營收再創新猷中，市場預估單季營收18.4億元，季增36%、年增132%，毛利率64.16%，稅後獲利7億元，季增39%、年增161%，EPS為18.7元，並預估第4季EPS上看18.9元。

看好緯創、信驊等後市表現的投資人，可布局價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證。

營收 緯創

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