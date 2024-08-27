期貨商論壇／永續期 逢低布局

美國勞工部下修2023年4月到2024年3月非農新增就業達81.8萬，創2009年來最大規模修正，寫下史上第二大下修紀錄，為聯準會官員增添降息壓力。近期FOMC會議記錄也顯示，決策者已表露降息傾向，近期各分行行長的公開談話也暗示降息時點已到來。

聯準會主席鮑爾在Jackson Hole會議上給出明確貨幣政策指引，強化9月降息的路徑。目前FedWatch顯示9月降息1碼的機率仍較高，第4季存在2~3碼的降息空間。展望本周，PCE數據相對而言不是近期市場關注焦點，在9月的利率決策會議前，左右降息碼數的重點數據為下周公布的JOLTs職位空缺與非農數據，因此數據公布前夕，市場觀望氣氛會較為濃厚，指數振幅將遭到壓縮，台指日夜盤走勢上沖下洗，降低交易頻率逢低布局較能提高勝率。

指數從8月初以來的大反彈，台幣表現持續強勢，不過指數成交量近期僅在3,000億左右徘徊，資金仍在不同族群中輪動，留意後續指數壓縮後的帶量突破行情，投資人可利用永續期貨逢低偏多布局。

期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。

（永豐期貨提供）

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