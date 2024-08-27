志聖、昇陽半 認購靚

今日主題 輝達財報及台灣半導體展陸續登場，前者牽動台廠供應鏈業績，後者則聚焦先進製程、異質整合、化合物半導體、矽光子等熱門議題，包括CoWoS、FOPLP相關設備廠、晶背供電、矽光子等族群都有表現機會，投資人可挑選相關權證參與行情。

輝達財報預料將牽動台廠供應鏈業績，即將登場的台灣半導體展（2024 Semicon Taiwan）更是年度盛事，包括志聖（2467）、昇陽半導體（8028）等相關族群走勢受關注，權證發行商表示，投資人可挑選長天期的認購權證，參與這波「半導體盛宴概念股」操作。

「半導體盛宴」相關權證

在市場靜待輝達財報之時，降息樂觀氛圍加深市場的期待，聚焦輝達及半導體展題材能帶領台股挑戰季線反壓。尤其半導展聚焦的先進製程，包括CoWoS、FOPLP相關設備廠、矽光子等族群都有表現機會。

志聖上半年稅後純益3.59億元，每股純益（EPS）2.4元，法人表示，在半導體及高階PCB設備貢獻提升下，志聖毛利率有機會維持40%以上高檔水準。另外受惠CoWoS設備交機潮延續及PCB東南亞建廠商機，志聖訂單能見度達2025年。

法人看好志聖下半年營運表現優於上半年，全年獲利挑戰新高，明年可望更上一層樓。志聖近年積極拓展半導體市場，尤其在CoWoS與HBM等先進封裝技術領域，持續加強研發投入。

昇陽半導體受惠AI應用驅動晶圓代工先進製程需求強勁，帶動市場對高規再生晶圓需求增加，因此提前加大擴產力道，薄化業務也可望受惠AI伺服器及PC電源管理需求而恢復成長。因晶圓代工業的先進製程需求強勁，昇陽半導體因此加速擴產計畫，台中廠及新竹廠合計月產能原訂年底增至60萬片，未來將增至63萬片。

展望全球半導體市況，研調機構預期今明兩年銷售都將有望雙位數成長，主要乃由AI伺服器及PC、智慧電動車驅動，對晶圓需求量持續增加。法人預估，昇陽半導體透過提供再生晶圓及特殊測試、成載晶圓，搶攻市場先進製程及先進封裝商機，其擴產及稼動率提升將使公司營運受惠。

投資人若看好志聖、昇陽半導體等概念股後市，可挑選價內外15%以內，有效天期三個月以上的認購權證介入。