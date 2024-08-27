富邦證券海外債平台新增三大亮點 協助投資人輕鬆存「債」

富邦證券為協助投資人更便捷投資海外債，全新優化線上交易平台，提供三大亮點功能，方便投資人輕鬆存「債」。市場普遍預期2024年9月美國將啟動降息周期，敏感的債券殖利率已自高點開始滑落，此時投資債券，不僅可賺取穩定的債息收入，又有機會賺取因債券價格上漲的資本利得。根據證券商業同業公會的統計數據顯示，截至今年6月底，國內海外債交易量達新台幣5,197億元，年增64%。

富邦證券表示，此次平台優化新增三大功能，可協助自主性高的投資人更有效率地進行投資決策。首先，「債券價格與殖利率歷史走勢圖」功能，提供投資人查看歷史參考價格走勢圖，同時可計算每期預估之票息金額，便於投資人自行查閱債券資訊與進行決策；其次，「產業搜尋與排序」功能，可依照面額、殖利率、年期與票息，選擇由高至低、或由低至高排序，提供投資人更便利、豐富的篩選方式找出符合條件的債券標的；第三，「停損停利通知」功能，讓投資人及時掌握庫存債券贖回契機，兼顧投資與生活。

富邦證券自2023年2月推出海外債線上交易平台以來，陸續推出多項作為以嘉惠投資人並引領業界，包括最低只要1,000美元即可買賣海外債部分標的之低門檻；另外，為方便上班族於下班時間進行交易，延長線上交易平台的交易時間，收單時間從下午三點半延長至晚上九點；增加使用台幣交易海外債功能，讓投資人不需先行換匯即可下單。富邦證券持續透過提升交易便利性與平台優化，方便投資人輕鬆賺取債息收益及債券價格上漲的雙重利益。