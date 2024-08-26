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全民權證／世芯 選逾150天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
世芯-KY相關權證
世芯-KY相關權證

世芯-KY（3661）受惠最大客戶亞馬遜（Amazon）的Inferentia 3需求優於預期，且為英特爾操刀的Habana Gaudi 3已在6月間開始出貨，較原先預期的7、8月出貨時程略有提前，下半年營運備受期待；近期有投信、自營商買盤流入，股價沿5日線往上攻。

法人分析，美國超大規模企業積極開發AI ASIC晶片，且中國大陸的AI ASIC活動也正在回升，後續看好世芯-KY若取得更多CoWoS-S產能，隨台積電3奈米、5奈米漲價效應，加上Inferentia 3可能提前進入量產，有助上修其2025年營運表現。

權證發行商建議可挑選價內外5%以內、150天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

世芯 奈米 權證

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