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全民權證／鴻海 挑價內外10%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
鴻海相關權證
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鴻海（2317）隨蘋果新品發表會即將登場，加上人工智慧（AI）伺服器出貨持續加溫，近日股價延續反彈走勢，並重返月線關卡。

法人指出，鴻海第2季獲利優於預期，利潤率轉佳主因營收規模擴張、產品組合較佳，及新台幣匯率走貶。其中，AI伺服器單季營收季增超過六成，年增逾200%，雲端及網通相關業務亦展現強勁成長態勢。

鴻海預期第3季雲端伺服器、網通與元件營收年增15%以上，消費性電子與元件營收則季增逾15%，主要受惠iPhone 16大力拉貨，帶動單季機構及光學鏡頭動能。權證發行商建議可買進價內外10%內，距到期日250天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

伺服器 營收 鴻海

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