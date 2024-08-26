全民權證／勤誠 兩檔閃金光
勤誠（8210）受惠人工智慧（AI ）專案熱絡，通用型伺服器開始緩步復甦，以目前訂單能見度和產品技術對接狀況，下半年營運將優於上半年，全年營收及獲利將較去年成長。
在AI專案帶動下，專案複雜度和門檻增加，勤誠透過低成本自動化技術，提升工廠競爭力，上半年毛利率提升到25%。勤誠近期董事會也通過投資馬來西亞設廠，主要因應地緣政治變化和終端客戶要求，預期2026年開始小量試產。另將在北美設立NCT打樣廠，未來一到二年，北美和馬來西亞的海外製造布局能陸續完成，增加客戶服務、風險管控支援。
權證發行商建議可挑選價內外15%以內、且距到期日120天以上之權證進行操作。（元大證券提供）
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