亞光、雍智 四檔強強滾

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價相對抗震，投資人可參考亞光（3019）、雍智科技（6683）等股表現，可以透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握漲升行情。

亞光隨去年庫存去化完畢，看好本季營運優於第2季，下半年營運可期，主要成長動能來自影像感測模組（CI）、車載及數位相機的需求帶動。法人估計，依上半年獲利表現，亞光今年獲利至少有望改寫三年來最佳水準。

亞光積極布局開發各種高階手機鏡頭升級技術，包括多片稜鏡黏合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭，看好下半年毛利率有望維持往年17~18%水準。

法人點名，特斯拉擴大機器人市場布局，亞光有望同步受惠，亞光車載鏡頭主要供貨歐美及少量日本市場，去年營收占比9.6%，7月營收衝高，一部分受惠車載鏡頭出貨成長，單月出貨量已達120萬顆，預估下半年單月都可維持百萬顆水準，今年車載營收占比有望拉高至13~14%。

至於雍智，則是看好在智慧型手機等消費性電子市況溫和復甦，以及AI應用逐漸放量，中國大陸市場有許多新的機會，正向看待全年將拚雙位數成長，明年營運再續強。

觀察業績表現，雍智今年7月營收1.46億元，月增13.34%、年增26.66%，寫歷年單月新高；累計前七月營收9.19億元，年增逾一成，是歷年同期新高。

權證券商建議，若是投資人看好此兩檔，可以選擇價內外幅度在合理範圍內、有效槓桿高的權證入手。