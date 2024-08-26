快訊

獨／知名文創市集遭爆慣性欠款 攤商怒：害夢想被卡住

全台上看38度高溫 吳德榮：珊珊颱風眼清晰 登陸日本2、3次機率

嘉義民雄大士爺火化升天 煙火意外膛炸、低空爆炸

亞光、雍智 四檔強強滾

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
亞光、雍智科技相關權證
亞光、雍智科技相關權證

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價相對抗震，投資人可參考亞光（3019）、雍智科技（6683）等股表現，可以透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握漲升行情。　

亞光隨去年庫存去化完畢，看好本季營運優於第2季，下半年營運可期，主要成長動能來自影像感測模組（CI）、車載及數位相機的需求帶動。法人估計，依上半年獲利表現，亞光今年獲利至少有望改寫三年來最佳水準。

亞光積極布局開發各種高階手機鏡頭升級技術，包括多片稜鏡黏合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭，看好下半年毛利率有望維持往年17~18%水準。

法人點名，特斯拉擴大機器人市場布局，亞光有望同步受惠，亞光車載鏡頭主要供貨歐美及少量日本市場，去年營收占比9.6%，7月營收衝高，一部分受惠車載鏡頭出貨成長，單月出貨量已達120萬顆，預估下半年單月都可維持百萬顆水準，今年車載營收占比有望拉高至13~14%。

至於雍智，則是看好在智慧型手機等消費性電子市況溫和復甦，以及AI應用逐漸放量，中國大陸市場有許多新的機會，正向看待全年將拚雙位數成長，明年營運再續強。

觀察業績表現，雍智今年7月營收1.46億元，月增13.34%、年增26.66%，寫歷年單月新高；累計前七月營收9.19億元，年增逾一成，是歷年同期新高。

權證券商建議，若是投資人看好此兩檔，可以選擇價內外幅度在合理範圍內、有效槓桿高的權證入手。

亞光 手機鏡頭 營收

延伸閱讀

保瑞與泰福將公告重大訊息 8月27日起暫停交易

台灣大領投共享機車 WeMo看好共享經濟促進地球永續

民調／柯文哲民調崩 盧秀燕獲藍白相挺緊追賴清德

以哈談判又卡關只剩美國看好停火！以軍撤出「費城走廊」成癥結

相關新聞

台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（26）日開高走低，指數齊步力守22,200點關卡之上。分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨空單增加2,...

期貨商論壇／半導體期 盯均線

半導體30期貨橫盤震盪整理多日，指數位階在半年線與季線間維持區間震盪，目前下方月線趨勢轉為上彎、上方周線趨勢轉為下彎，短...

期貨商論壇／永續期 操作靈活

近期台股波動放大，投資人若想規避風險，可善加利用期交所推出的「臺灣永續期貨」。該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤...

兆豐證掌握市場趨勢

今年台股表現亮眼，加權指數在7月創下24,416.67點歷史新高，兆豐證券掌握市場趨勢，權證業務以深耕台股為發展策略，發...

華碩、技嘉 押中長天期

中國大陸首款3A遊戲單機版大作「黑神話：悟空」昨（26）日在台股盤面颳起一陣黑旋風，買盤湧入華碩（2357）、技嘉（23...

亞光、雍智 四檔強強滾

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價相對抗震，投資人可參考亞光（3019）、雍智科技（6683）等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。