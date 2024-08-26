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兆豐證掌握市場趨勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
兆豐證券金融商品業務本部協理彭志弘。 兆豐證券/提供
兆豐證券金融商品業務本部協理彭志弘。 兆豐證券/提供

今年台股表現亮眼，加權指數在7月創下24,416.67點歷史新高，兆豐證券掌握市場趨勢，權證業務以深耕台股為發展策略，發掘類股投資機會，以具題材標的發行權證，並提供優質造市及貼心權證客服，讓權證投資人操作更加得心應手。

兆豐證券金融商品業務本部協理彭志弘指出，加權指數今年在先進半導體製程、IC設計權值股及相關設備概念股引領下持續走升，除半導體之外，台股也有各式豐富題材，AI風潮在去年興起，今年持續發酵，市場高度關注各領域應用，機器人個股成為資金追逐的焦點。

隨著時序進入盛夏，AI產業興建資料中心更要大量電力支持，電力設備需求增溫，中東地緣政治情勢加峻，紅海危機難解，航運運價維持高檔，有利航運類股業績表現。投資機會往往隨類股輪動而浮現，投資人只要持續追蹤個股基本面無虞，在技術面拉回時是可以布局權證的好時機。

台股在歷經近兩年的多頭行情後，8月初面臨大幅修正，所幸上市櫃公司第2季財報亮眼，以及美國消費、就業數據優於預期化解經濟衰退疑慮，股市快速止跌回升。

彭志弘表示，行情變化劇烈，個股價格波動隨之攀升，導致許多權證符合不報賣價之時機，投資人若對原已選定標的股票持續看好，也要重新選擇價內外程度合宜、具到期日仍有一定期間的權證，避免在價外程度更大之原有權證加碼，除了對股價連動性已大幅降低外，也容易買到偏離價位，不利於投資績效。

因此，投資人在操作權證時務必順應行情靈活因應，當標的股票跌破預先設定觀察價位，也要果斷出場，做好資金控管，才能在瞬息多變的市場中穩健獲利。

兆豐證券建議，面對行情快速變化，投資人除了權證要多空靈活操作外，也可以利用券商權證網頁所提供的各式計算工具，事先試算出股價變動可能對應的權證價格，以利快速進出掌握致勝先機。

台股 權證

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