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華碩、技嘉 押中長天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
《黑神話：悟空》。 美聯社
《黑神話：悟空》。 美聯社

中國大陸首款3A遊戲單機版大作「黑神話：悟空」昨（26）日在台股盤面颳起一陣黑旋風，買盤湧入華碩（2357）、技嘉（2376）等板卡股，激勵股價走強。權證發行商表示，黑旋風概念股走強，投資人可透過中長天期權證商品布局。

「黑神話：悟空」上市僅四天即引爆話題，在遊戲平台Steam以銷售超過1,000萬套，而因遊戲畫風細膩、動感，吸引玩家爭相升級電腦的記憶體、顯示卡，尤其顯卡成為升級核心，至少要配置1萬元以上規格才跑得動，帶動新一波電腦換購潮，在手機遊戲當道的現下，相對罕見。

華碩、技嘉相關權證
華碩、技嘉相關權證

根據TechSpot效能評測，「黑神話：悟空」至少須搭載輝達（NVIDIA）RTX 3070以上顯卡才能順暢進行遊戲，若追求更高遊戲品質，則必須搭載RTX 40系列顯卡。

市場比喻這波浪潮有如「一隻猴子救PC（電腦市場）」，連帶華碩、技嘉等相關硬體台廠商機跟著水漲船高。投顧法人表示，板卡產業已進入傳統旺季，出貨量將呈季增。且RTX40系列目前需求強勁，且板卡市場削價競爭情況緩解，預期板卡毛利率將回到疫情前雙位數水準。此外，輝達新一代RTX 50系列GPU顯卡也可望在今年亮相，將有利後續顯卡出貨價量齊揚。

華碩昨天股價開高走高，盤中一度大漲45元、攻上564元，外資、投信、自營商等三大法人同步翻多，終場上漲27元，收在546元，跳空站上5日線，美中不足是上影線過長，成交量放大至1.13萬張。

投資人若看好華碩、技嘉後市表現，可買進價內外10%以內、有效天期三個月以上的權證參與行情。

神話 華碩

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