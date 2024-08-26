快訊

獨／知名文創市集遭爆慣性欠款 攤商怒：害夢想被卡住

全台上看38度高溫 吳德榮：珊珊颱風眼清晰 登陸日本2、3次機率

嘉義民雄大士爺火化升天 煙火意外膛炸、低空爆炸

期貨商論壇／半導體期 盯均線

經濟日報／ 記者王皓正整理
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

半導體30期貨橫盤震盪整理多日，指數位階在半年線與季線間維持區間震盪，目前下方月線趨勢轉為上彎、上方周線趨勢轉為下彎，短期均線趨勢未能方向一致，顯示多空勢力仍未明朗；指數自波段低點彈升以來偏向價漲量縮型態，觀察10日均線向上突破半年線，是否有利延續波段漲勢。

市場聚焦美股輝達28日（台北時間29日）盤後公布的財報與未來展望，投資人將焦點放在輝達的資料中心營收成長以及新世代AI伺服器的更新與出貨時程。輝達8月波段彈升高低點超過40% ，但交易量仍低於長期的平均水準，顯示投資人對業績和財報展望中的任何瑕疵都將變得敏感，投資人需要有更多重大利多刺激，財報表現或展望要大幅超出預期的門檻，才有機會帶動量能再次大幅增加。

除關鍵指標企業的財報可能影響盤勢，對於美國聯準會的降息預期也有助於指數延續波段彈升。市場樂觀看待後續聯準會的政策轉變，預期聯準會將在9月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議開啟降息周期。

（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 美國聯準會 財報

延伸閱讀

外資連4賣 法人：靜待輝達財報台股人氣還在

降息前理財送分題？兆豐投信：00957B追蹤指數價佳 低點進場正夯

Intel裁員、輝達延後出貨...AI好光景不再？當黃仁勳說晶片沒瑕疵 才是賣點

林百里避談輝達晶片出貨 強調廣達需求沒問題

相關新聞

台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（26）日開高走低，指數齊步力守22,200點關卡之上。分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨空單增加2,...

期貨商論壇／半導體期 盯均線

半導體30期貨橫盤震盪整理多日，指數位階在半年線與季線間維持區間震盪，目前下方月線趨勢轉為上彎、上方周線趨勢轉為下彎，短...

期貨商論壇／永續期 操作靈活

近期台股波動放大，投資人若想規避風險，可善加利用期交所推出的「臺灣永續期貨」。該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤...

兆豐證掌握市場趨勢

今年台股表現亮眼，加權指數在7月創下24,416.67點歷史新高，兆豐證券掌握市場趨勢，權證業務以深耕台股為發展策略，發...

華碩、技嘉 押中長天期

中國大陸首款3A遊戲單機版大作「黑神話：悟空」昨（26）日在台股盤面颳起一陣黑旋風，買盤湧入華碩（2357）、技嘉（23...

亞光、雍智 四檔強強滾

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價相對抗震，投資人可參考亞光（3019）、雍智科技（6683）等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。