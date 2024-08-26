期貨商論壇／半導體期 盯均線

半導體30期貨橫盤震盪整理多日，指數位階在半年線與季線間維持區間震盪，目前下方月線趨勢轉為上彎、上方周線趨勢轉為下彎，短期均線趨勢未能方向一致，顯示多空勢力仍未明朗；指數自波段低點彈升以來偏向價漲量縮型態，觀察10日均線向上突破半年線，是否有利延續波段漲勢。

市場聚焦美股輝達28日（台北時間29日）盤後公布的財報與未來展望，投資人將焦點放在輝達的資料中心營收成長以及新世代AI伺服器的更新與出貨時程。輝達8月波段彈升高低點超過40% ，但交易量仍低於長期的平均水準，顯示投資人對業績和財報展望中的任何瑕疵都將變得敏感，投資人需要有更多重大利多刺激，財報表現或展望要大幅超出預期的門檻，才有機會帶動量能再次大幅增加。

除關鍵指標企業的財報可能影響盤勢，對於美國聯準會的降息預期也有助於指數延續波段彈升。市場樂觀看待後續聯準會的政策轉變，預期聯準會將在9月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議開啟降息周期。

（凱基期貨提供）

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