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期貨商論壇／永續期 操作靈活

經濟日報／ 記者王皓正整理
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

近期台股波動放大，投資人若想規避風險，可善加利用期交所推出的「臺灣永續期貨」。該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。

美國總經數據方面，美國8月製造業PMI報48，創下近八個月新低。FOMC會議紀要顯示，絕大多數成員認為就業市場風險逐漸增加，而通膨方面則漸漸取得進展、持續向2%目標靠攏。上周五，鮑威爾在傑克森霍爾全球央行年會上表明政策調整的時機已經到來，被市場認為是迄今最強烈的降息訊號。

本周需留意的重大事件有周三美股盤後將公布的輝達財報，因過去輝達營收屢屢優於預期，本次營收結果是否能超過預期的287億美元將成為這次財報的關鍵數字。周四有第2季美國GDP修正值、周五則有核心PCE，市場將聚焦於檢驗通膨數據的降溫是否明顯，以及美國經濟是否出現衰退的跡象，這些數據將左右聯準會9月動態的重點。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 美國經濟 財報

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