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台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（26）日開高走低，指數齊步力守22,200點關卡之上。分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨空單增加2,129口、攀升至3.6萬口，展望盤勢，在9月聯準會利率決策會議前，市場觀望氣氛會較為濃厚，行情延續多空震盪。

上周五聯準會主席鮑爾在Jackson Hole會議給出明確貨幣政策指引，對於9月降息碼數保持開放態度，然而目前市場仍認為9月僅降息1碼機率較高。展望本周，周五PCE數據相對不是近期市場關注焦點，本周主要觀察周三的請領失業金數據。

台股加權指數與櫃買昨天同步開高走低，加權指數尾盤險些翻黑，所幸金融股撐盤，終場加權指數小漲作收，留意後續金融類股走勢，加權指數昨天上漲82點，收在22,240點。期貨部分，台指期昨天上漲83點至22,206點，價差方面，逆價差為34.12點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超53.16億元；而台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,904口至10,179口，其中，外資淨空單增加2,129口至36,989口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加2,268口至14,173口。

永豐期貨指出，在9月的利率決策會議前，左右降息碼數的重點數據為JOLTs職位空缺與非農數據，因此數據公布前夕，市場觀望氣氛會較為濃厚。

群益期貨表示，現階段外資期現貨略為悲觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面目前台股呈現電弱、金強格局，目前在台股續作三角收斂形態下，短線台股仍以保守格局看待。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,600點，周賣權最大OI落在21,800點; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在21,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.01上升至1.04。VIX指數上升0.05至24.78。

群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為7,000餘口，買權賣權OI增量仍皆為不足。周選方面，買權賣權OI總量相當，目前選擇權多空仍皆無明顯表態。

期貨 選擇權

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