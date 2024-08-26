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9月台股期指漲83點

中央社／ 台北26日電

台北股市今天終場漲82.07點，收22240.12點。9月台指期以22206點作收，上漲83點，與現貨相較，逆價差34.12點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，9月期貨22123點、10月期貨22121點。

台股今天終場漲82.07點，收22240.12點，成交金額新台幣3464.29億元。

9月台指期貨以22206點作收，漲83點，成交8萬2494口；10月期貨以22208點作收，漲87點，成交571口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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