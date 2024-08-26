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9月電子期 金融期齊漲

中央社／ 台北26日電

台北股市今天上漲82.07點，收22240.12點。9月電子期收1186.55點，上漲1.25點，逆價差1.29點；9月金融期收2067.4點，上漲37點，逆價差6.06點。

9月電子期以1186.55點作收，上漲1.25點，成交865口。

電子現貨以1187.84點作收，上漲0.89點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差1.29點。

9月金融期以2067.4點作收，上漲37點，成交797口。

金融現貨以2073.46點作收，上漲39.32點；9月金融期貨與現貨相較，逆價差6.06點。實際收盤價以期交所公告為準。

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