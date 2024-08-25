期貨商論壇／黃金期 多頭氣盛

黃金價格在8月初雖然一度回檔到月線附近，經過不到一周時間整理後，再度站上各級均線，隨後便沿著10日均線持續走揚，後續若能守穩在10日均線之上，盤勢將有機會持續向上，並挑戰歷史高點位置。

聯準會公布前次會議紀要內容，偏向鴿派看法，內容指出大部分官員表示對抗通膨有所進展，後續若能維持此現象，在9月會議時，鬆綁政策將是適當之舉，另外失業率攀升加上近期每周所公布的初領失業金人數仍然維持相對高水位，也讓市場預期9月至少降息1碼。

FedWatch工具顯示，9月降息1碼機會高達75.5%，使得美元持續走弱，然而近期以巴衝突跟烏俄戰爭情況有所升溫，避險需求依舊強勁，帶動了黃金期貨價格持續走高，甚至8月20日一度再創2,570美元的歷史新高價。

從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，截至8月22日為止，黃金持有量為857.85公噸，已連續三周出現持倉量增加，顯示出法人持續站在買方，進而推升黃金價格。

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位，持續維持在高水位，最新資料統計到8月13日為止，多單口數較前一周增加28,515口，來到267,264口，近期在非商業交易人積極操作情況下，黃金期貨價格維持多頭氣勢持續走揚。（華南期貨提供）

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