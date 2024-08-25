期貨商論壇／台積期 後市有壓

全球央行年會後，聯準會降息態度將牽動台股後市表現。另外，觀察盤面有部分解套賣壓出籠，搶短的籌碼也出現獲利了結，加上台積電（2330）期開高走低，顯示籌碼面有逢高離場的跡象，預期台積電期本波在反彈上漲逼近本月高點後，可能回測，待行情籌碼沉澱後，再行上攻。

富邦期貨分析師曹富凱表示，受生產、訂單和工廠就業進一步疲軟，S&P Global公布美國8月製造業採購經理人指數PMI不如市場預期，創近八個月新低，其中生產降幅創14 個月來最大，訂單連續第二個月萎縮，就業方面幾乎接近停滯。

而製造商的成本庫存則見回升，透露製造業景氣趨於低迷，也意謂後市廠商可能面臨訂單減少，被迫減產風險上升。整體而言，金融市場目前仍處於一個有不確定性的動盪時刻，台股面臨季線反壓，後市留意探底風險恐仍未排除，連帶也影響台積電期貨近期表現。

曹富凱表示，綜合技術面以及籌碼面以觀，台股已經回補黑色星期一（8月5日）跳空缺口，不過，台股近期量縮，外資在期貨的空單仍處於高水位，顯示居高思危避險心態仍濃。台股目前季線上檔有壓，上面較大壓力點在季線以及季線附近的缺口，加上月線下彎，及外資動口不明，短線台股可能回測打第二隻腳，要提防獲利了結賣壓持續出籠。（富邦期貨提供）

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