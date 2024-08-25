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台指期 短線橫盤整理

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 （聯合報系資料照片）
台股示意圖。 （聯合報系資料照片）

台股上周五（23日）呈現開低走高格局，早盤跌破22,000點大關，但盤中買盤進場，終場上漲9點收22,158點，累計全周指數下跌191點。期貨商表示，短線有待量能逐漸放大回升，才有利加權指數走出明顯波段趨勢。

台指期上周五上漲23點至22,123點，逆價差為29.05點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加501口至8,275口，其中外資淨空單增加1,770口至34,860口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少595口至11,905口。

隨外資現貨賣超、期貨淨空單放大，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為六千餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空仍皆無明顯表態。

群益期貨表示，上周五外資期現貨略為悲觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台股依舊月、季線上下震盪整理，短線仍待量能逐漸放大回升後，方能走出明顯波段趨勢。

元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五開盤走跌，盤中多檔權值股開低走高，拉抬指數收斂跌幅，並由黑翻紅，但動能不足以重返5日均線，終場指數小漲、以小紅K棒作收。目前指數上檔賣壓沉重，但仍有部分買盤逢低承接，在量能放大並突破季線以前，短線維持橫盤整理機率較高。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,600點，周賣權最大OI落在21,800 點； 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,100點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.06下降至1.01，VIX指數下降0.33至24.73，外資台指期買權淨金額0.21億元、賣權淨金額2.45億元，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，近期由於指數量能不足，熱門類股資金不斷輪動，留意本周是否出現特定族群量增表態。

台指期 期貨 選擇權

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