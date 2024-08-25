全民權證／川湖 瞄準逾90天

川湖（2059）受惠產品組合優化，第2季毛利率及獲利表現優於預期，法人看好，AI伺服器滑軌新品拉貨力道強勁，下半年營收可望逐季走揚，近日吸引外資及投信加碼。

法人分析，GB200滑軌雖為低U數產品，單價低於高U數的H100/H200，但每櫃用量增加，預估GB200整櫃滑軌產值與H100/H200相當，川湖GB200滑軌預計今年底開始出貨。

法人認為，川湖除AI伺服器滑軌產品數持續擴展，在高階、通用伺服器外，再跨入Entry Level應用，正面看待後續伺服器滑軌增加，成長動能無虞。

投資可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上權證，如川湖中信42購01（045631）、 川湖國泰44購01（045620）。（中國信託證券提供）

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