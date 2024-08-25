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全民權證／欣興 兩檔有潛利

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
欣興相關權證
欣興相關權證

欣興（3037）第2季營收278.7億元，季增5.6%，年增10.5%，主因稼動率提升。第2季毛利率13.2%，低於預期，第2季稅後純益15.9億元，季減34.5%，年減33.2%，每股純益1.05元。

展望第3季，載板部分，AI相關營收動能維持強勁，消費性電子因季節性旺季，營收將優於上半年，稼動率估在70%至80%。BT方面，應用以手機、車用與記憶體為主，隨手機進入旺季及記憶體庫存去化，帶動BT稼動率自第2季75%至85%提升到80%至90%。PCB與HDI方面，持續降低消費性產品比重，專注AI相關板組生產。

投資人可挑選價外程度15%以內中長天期相關權證，如欣興兆豐41購01（074016）、欣興台新42購01（046615）。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

欣興 營收

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