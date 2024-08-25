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全民權證／奇鋐 押價內外20%

經濟日報／ 記者王皓正整理
奇鋐相關權證
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散熱大廠奇鋐（3017）今年第2季稅後純益19.47億元，季增24%、年增62%，為歷史新高，每股純益5.08元。累計上半年稅後純益35.11億元，年增59%，每股純益9.16元。

奇鋐預估第3季合併營收季增7%到12%，毛利率約23%到23.7%。法人估，奇鋐今年前三季獲利有望達到去年全年水準，改寫新猷。

奇鋐表示，公司定位為整合散熱與機構元件解決方案廠，隨著液冷散熱產品出貨持續增長，預估今年全年占比可達5%至10%。明年聚焦水冷散熱方案，包括水冷板及分歧管等已取得輝達（NVIDIA）認證。

投資人可挑選價內外程度20%以內、距到期日兩個月以上權證，如奇鋐台新42購01（045348）、奇鋐國泰41購01（032333）。（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

奇鋐

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